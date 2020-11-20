Huawei P Smart (2019) не получит EMUI 10.1

В сети появился список смартфонов Huawei, которые не получат выпущенную еще в марте фирменную оболочку EMUI 10.1. Итак, в перечень вошли следующие модели: Huawei P Smart 2019, P Smart+ 2019, P30 Lite, Nova 4, Nova 4e, Nova Lite 3, P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 20 Lite, Honor 10 Lite, Honor 10, Honor 8X, View10 и 20 Lite/20i. А вот смартфоны Huawei Y9 Prime 2019, Honor 9X и Honor 9X Pro еще имеют небольшой шанс на получение обновления. Данная оболочка среди прочего привносит переработанный режим Always-on Display и другие нововведения. При этом китайский производитель уже вовсю распространяет прошивку EMUI 11 – в том числе и для не самых новых смартфонов.

Комментарии и отзывы Huawei P Smart (2019)
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