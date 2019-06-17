Huawei P Smart (2019) одним из первых получит Android 10

Недавно в сети появились списки из 21 смартфона Samsung и 11 смартфонов Xiaomi, которые раньше всех будут обновлены до операционной системы Android 10. Сегодня в сеть утек похожий перечень моделей компании Huawei, в котором оказалось 11 смартфонов в четырех линейках: P30, Mate 20, P20 и P Smart. В частности, в числе первых Android 10 получит бюджетный Huawei P Smart (2019).

Напомним, что представленный в конце прошлого года Huawei P Smart (2019) оснащается фирменным восьмиядерным чипсетом HiSilicon Kirin 710, 6,21 дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, слотом для карты памяти, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 3400 мАч, а также предустановленной ОС Android 9.0 Pie с фирменной надстройкой EMUI 9.0.