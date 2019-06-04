Huawei P Smart Z с выдвижной камерой оценен в 20 тысяч рублей

Компания Huawei объявила о том, что смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной фронтальной камерой выйдет в России уже 10 июня. Его цена составит 19 990 рублей. На выбор будут доступны черная, синяя и зеленая расцветки, а в качестве бонуса предзаказа выступит фитнес-браслет Huawei Band 3 Pro.

Напомним, что новинка оснащается 16 Мп фронтальной камерой с выдвижным механизмом, выдерживающим 100 000 циклов работы, сдвоенной основной камерой с датчиками разрешением 16 и 5 Мп, фирменным чипсетом Kirin 710, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.0.