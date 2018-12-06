Huawei P Smart засветился на GeekBench

2018-12-06, Автор - Ganibal; Продукт - Huawei P Smart; [130]
На сайте GeekBench появились характеристики смартфона Huawei P Smart.

Оценки, отмеченные на GeekBench, похожи с другими устройствами, на которых установлен процессор Kirin 710 начального уровня Huawei.

Huawei P Smart будет иметь аккумулятор емкостью 3,320 мАч, 32 ГБ или 64 ГБ памяти.

Чертеж из документа показывает размеры телефона 155,2 x 73,4 мм, спереди расположена выемка для передней камеры. Также на чертеже показана двойная камера и задний датчик отпечатков пальцев. Ожидается, что камеры будут похожи на камеры Honor 10 Lite: с комбинациями 13MP + 2MP на задней панели и 24-мегапиксельной камерой спереди. Телефон будет стоить около 200 евро.

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