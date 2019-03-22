Huawei P30 Pro в трех расцветках засветился на живых фото

2019-03-22, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P30 Pro; [108]
Продолжается марафон утечек по флагманскому камерофону Huawei P30 Pro, который является, пожалуй, самым ожидаемым смартфоном ближайшего времени. Например, сегодня аппарат засветился на живом фото сразу в трех расцветках: черной, синей и перламутровой, которая очень похожа на соответствующий окрас недавнего флагмана Samsung Galaxy S10. Кстати, сегодня Huawei подтвердила функцию 3D-моделирования в Huawei P30 Pro. Ранее эта возможность была доступна во флагмане Huawei Mate 20 Pro. Официальный анонс новых камерофонов Huawei запланирован на 26 марта.


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