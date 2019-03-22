Huawei P30 Pro в трех расцветках засветился на живых фото

Продолжается марафон утечек по флагманскому камерофону Huawei P30 Pro, который является, пожалуй, самым ожидаемым смартфоном ближайшего времени. Например, сегодня аппарат засветился на живом фото сразу в трех расцветках: черной, синей и перламутровой, которая очень похожа на соответствующий окрас недавнего флагмана Samsung Galaxy S10. Кстати, сегодня Huawei подтвердила функцию 3D-моделирования в Huawei P30 Pro. Ранее эта возможность была доступна во флагмане Huawei Mate 20 Pro. Официальный анонс новых камерофонов Huawei запланирован на 26 марта.