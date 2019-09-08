На выставке IFA 2019 компания Huawei объявила о том, что компании удалось отгрузить 16,5 миллионов Huawei P30 Pro по всему миру. Впечатляющие цифры отгрузки флагманского телефона составляют 53-процентное увеличение мировых продаж. Huawei P30 Pro набрал 112 баллов по DxOMark и был действующим чемпионом в области фотосъемки со смартфонов, пока в прошлом месяце не был свергнут с Samsung Galaxy Note 10+ 5G.

На выставке IFA 2019 компания Huawei также представила два новых цветовых варианта Huawei P30 Pro - Misty Blue и Misty Lavender. Верхняя часть имеет глянцевую поверхность,а остальная часть имеет матовое покрытие, покрывающее большую часть задней панели. Внутренние характеристики остаются такими же, как у стандартного Huawei P30 Pro.

Huawei пока не раскрывает информацию о ценах и доступности на рынке цветовых вариантов Misty Lavender и Misty Blue от Huawei P30 Pro, но они включены в список VMall в Китае.Рекламные плакаты предоставленные на IFA 2019 советником Роландом Квандтом указывают на то, что в разработке находится обновление Android 10 для Huawei P30 Pro. Компания уже запустила бета-версии EMUI 10 для Huawei P30 Pro.

Но сообщается, что Huawei Mate 30 появится на полках без лицензионных приложений и сервисов Google из-за запрета США на продажу Huawei. Он должен стартовать 19 сентября вместе с Mate 30 Pro. Вероятно,Huawei Mate X также выйдет на рынок без приложений и сервисов Google. Huawei, вероятно, будет использовать версию Android с открытым исходным кодом на Huawei Mate X. Но если компания хочет продавать устройства с приложениями и службами Google, ей придется полагаться на платное лицензионное соглашение с Google.