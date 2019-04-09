Обзор плюсов и минусов Huawei P30. Камера, быстродействие и техническое оснащение

Фото-видео возможности являются одной из главных характеристик современного смартфона, поэтому нет ничего удивительного в том, что лидеры мобильного рынка с завидной периодичностью выпускают свои фотофлагманы. Компания Huawei по-прежнему впереди планеты всей со своими камерами Leica в новых смартфонах Huawei P30 и Huawei P30 Pro, что подтверждается максимальным рейтингом DxOMark среди смартфонов - 112 баллов.

В Huawei P30 применена система из трёх камер: широкоугольная основная со спектральным сенсором на 40 Мп (f/1.8) и максимальным ISO 204 800, ультраширокоугольная на 16 Мп (f/2.2) и зум-объектив на 8 Мп (f/2.4). Камерофон Huawei P30 Pro оснащён новой системой Leica с четырьмя камерами (!): основная со спектральным сенсором на 40 Мп, максимальным ISO 409 600 и светосильным (f/1.6) широкоугольным объективом, ультроширокоугольный объектив с сенсором на 20 Мп (f/2.2), телеобъектив (f/3.4) с матрицей на 8 Мп, а также TOF-камера, которая точно определяет расстояние до объекта съёмки, позволяя нейромодулю процессора вычисляет глубину резкости и разделяет изображение на отдельные объекты.

Интервью по Huawei P30 в России

Функция Huawei AI HDR+ позволяет улучшать качество съёмки всеми камерами за счёт объединения нескольких снимков серии в один финальный — с правильной экспозицией и передачей всех тонов.

Телеобъективы имеют перископическую конструкцию, где призма отклоняет свет на 90 градусов и обеспечивает большое фокусное расстояние, которое недостижимо при использовании обычной конструкции объектива в тонком корпусе смартфона.

В аппаратах реализованы три типа автофокусировки: лазерная, фазовая и контрастная, а также интеллектуальная система стабилизации изображения AIS. Обе модели оснащены фронтальной камерой на 32 Мп.

Глупо было бы ожидать от камерофонов видеосъемки плохого качества. Благодаря спектральному сенсору, камеры способны снимать видео с высокой чёткостью в условиях с очень низким уровнем освещённости. Четкость же съёмки крупных планов телеобъективом достигается за счет оптической стабилизации.

Режим видеосъемки Huawei Dual-View позволяет одновременно задействовать камеры с ультраширокоугольным и телеобъективом, чтобы получить одновременно два плана: крупный и общий.

Как говорится, не камерой единой. Высокую производительность и энергоэффективность смартфонам обеспечивает 8-ядерный процессор Kirin 980 с двойным нейромодулем. Старшая модель оснащена 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а младшая – 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Комфортную работу с устройством обеспечивает обновленная система охлаждения.

Pro – версия имеет экран с диагональю 6.47 дюйма, а обычная – 6.1 дюйма. Оба дисплея имеют разрешение FHD+, подэкранный дактилоскопический сенсор и подэкранный же динамик. Под фронтальную камеру предусмотрен небольшой каплевидный вырез.

Емкий аккумулятор на 4200 мАч (3650 мАч для младшей версии) поддерживает функцию быстрой зарядки Super Charge мощностью 40 Вт, позволяя за 30 минут зарядить Huawei P30 Pro на 70%.

Оба аппарата используют как технологию Dual SIM, так и Dual VoLTE. Смартфоны работают под управлением Android 9.1 с оболочкой EMUI 9.1. Функция Share OneHop используется для быстрого обмена данными между смартфонами и ПК, а новая файловая система EROFS повышает скорости считывания данных с накопителя.

Отдельно стоит упоминать про умного помощника HiVision, который позволяет распознавать объекты и образы простым наведением камеры: достаточно лишь на пару секунд задержаться на исследуемом объекте, как смартфон выдаст его название и даст пару ссылок, где его можно приобрести.

Еще одна функция обязательно понравится любой девушке: при наведении камер (используется как основная, так и TOF) на любое блюдо, происходит сопоставление картинки с обширной базой данных, и аппарат выдает примерный вес продукта и его калорийность.

К сожалению, точность данной функции пока не слишком высока, но на то это и ИИ, чтобы учиться.

В России смартфоны будут доступны в двух градиентных расцветках: светло-голубой и северное сияние. Стоимость Huawei P30 Pro составит 69 990 рублей, а Huawei P30 – 49 990 рублей. Предзаказ открыт с 3 апреля, а старт продаж назначен на 13 апреля.

Автор: Артем Костенко