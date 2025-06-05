Объявлена дата выхода Nothing Phone (3)

Компания Nothing официально объявила, что презентация смартфона Phone (3) пройдет 1 июля. Ранее производитель в лице руководителя Карла Пея заявил, что Phone (3) станет первым флагманским устройством компании. Ожидается, что он получит высококачественные материалы и топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,32 ГГц и графическим адаптером Adreno 830. Если верить инсайдеру MysteryLupin, Nothing Phone (3) будет стоить 800 и 900 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Напомним, что выпущенный два года назад Nothing Phone (2) основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, а цена на старте продаже составляла 600 долларов.

iQOO 15 Ultra получит перископную камеру…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о флагманском смартфоне iQOO 1…
Google Pixel 10 может выйти раньше ожидаемого …
Компания Google объявила, что 27 июня в Лондоне пройдет её очередная презентация. Эксперты уверены, что н…
Смартфон Meizu 22 готов к выходу …
Профильное издание GSMArena сообщает, что релиз флагманского смартфона Meizu 22 состоится уже в апреле. Т…
iPadOS 19 будет сильно похожа на macOS…
Если верить информации западных инсайдеров, компания Apple представит операционные системы iOS 19 и iPadO…
Oppo запустила продвинутый сервис ремонта Find N5…
20 февраля компания Oppo выпустила складной смартфон Find N5, который можно считать одним из лучших в сво…
Официально: Red Magic 10 Air получит ёмкий аккумулятор…
Бренд Red Magic раскрыл новые подробности о смартфоне Red Magic 10 Air, который будет официально представ…
Honor представила технологию AI Outpainting…
В марте текущего года компания Honor представила свою стратегию Alpha Plan — пятилетнюю инвестиционную пр…
iPhone 17 не получит дисплей ProMotion…
На протяжении достаточно длительного времени ходят слухи о том, что вся линейка iPhone 17 получит дисплеи…
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor