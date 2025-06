Объявлена дата выхода Nothing Phone (3)

Компания Nothing официально объявила, что презентация смартфона Phone (3) пройдет 1 июля. Ранее производитель в лице руководителя Карла Пея заявил, что Phone (3) станет первым флагманским устройством компании. Ожидается, что он получит высококачественные материалы и топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,32 ГГц и графическим адаптером Adreno 830. Если верить инсайдеру MysteryLupin, Nothing Phone (3) будет стоить 800 и 900 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Напомним, что выпущенный два года назад Nothing Phone (2) основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, а цена на старте продаже составляла 600 долларов.