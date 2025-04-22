HONOR X60 GT оценили в 250 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью HONOR X60 GT, которая основана на довольно старом, но все еще производительном процессоре Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2664:1200 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и частотой ШИМ-затемнения 3840 Гц, системой охлаждения с испарительной камерой на 5514 мм² и теплопроводящим гелем, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой MagicOS 9.0, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 6300 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP65, прочностью по сертификации SGS, модемом 5G, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, стереодинамиками ,модулем NFC и корпусом толщиной 7,7 мм. Цена HONOR X60 GT на китайском рынке составляет 250, 280 и 335 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.