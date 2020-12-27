Huawei P30 получил сверхскоростную передача больших файлов

Компания Huawei начала распространение очередного обновления для прошлогодних флагманов Huawei P30 и P30 Pro, которое в числе прочего добавляет возможность передачи больших файлов (до 400 ГБ) со скоростью до 305 Мбит/с. Напомним, что данное нововведение впервые появилось в свежих флагманах Huawei Mate 40, вышедших пару месяцев назад.

Также прошивка под номером 11.0.0.128 оптимизирует работу дисплея и добавляет несколько новых функций. Ранее стабильная версия EMUI 11 вышла для китайских пользователей Huawei P30 и P30 Pro, а в России она ожидается в январе-марте следующего года.
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