Huawei P300 готовится к релизу

Появилась довольно интересная информация о том, что китайский гигант Huawei готовится в ближайшем будущем представить новую линейку смартфонов под названием P300, P400 и P500. Пока что это лишь рабочие названия и они вполне могут измениться к моменту релиза. Но, стоит сказать, что ранее компания не использовала три цифры в названии устройства и, видимо, теперь эта ситуация изменилась. Про сами смартфоны никаких данных нет, так как производитель только зарегистрировал имя и ничего более. Но, мы будем следить за ситуацией и расскажем вам все детали сразу, как только смартфоны будут представлены или хотя бы официально анонсированы. Пока что можно смело ждать новинку и думать о том, что же там может быть реализовано такого интересного.