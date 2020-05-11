Huawei P40 Lite 5G получит квадрокамеру на 64 Мп

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Huawei P40 Lite 5G, выход которого ожидается в ближайшее время. Утверждается, что перед нами европейская версия модели Nova 7 SE, которая была выпущена в Китае в прошлом месяце. Смартфон должны оснастить фирменной платформой Kirin 820 5G, 8 ГБ оперативной памяти, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, фронтальной камерой на 16 Мп, основной квадрокамерой на 64, 8, 2 и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, портом USB Type-C, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой 40-Вт зарядки, а также операционной системой Android 10 с надстройкой EMUI 10.1.