Huawei P40 Pro Premium появились новые рендеры

В социальных сетях на основе слухов и утечек информации о топовой модели смартфона Huawei P40 создали видео и качественные изображения.

Флагман Huawei P40 Pro Premium получит керамический корпус, также дырявый дисплей с двойной селфи-камерой и закругленные края по бокам.

На задней стороне смартфона можно увидеть прямоугольный выступ, на котором разместили пять модулей основной камеры, LED вспышку и микрофон.

Также смартфону Huawei P40 Pro Premium приписывают 6.5 дюймовый OLED-экран с разрешением 2K и частотой обновления экрана 120 Гц. За производительность будет отвечать фирменный процессор Kirin 990 5G, а за автономность аккумулятор ёмкостью на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 50 Вт.

Смартфон будет поставляться на операционной системе Android 10 и с фирменной оболочкой EMUI 10 без сервисов Google.