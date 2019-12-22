Huawei P40 Pro получит камеру с 10-кратным оптическим зумом

В просторах интернета все больше и больше начали появляться подробности о смартфоне Huawei P40 Pro.

По слухам, смартфон оснастят камерой с перископическим модулем, который будет иметь 10-кратный оптический зум. Это огромное улучшение по сравнению с актуальной моделью Huawei P30 Pro. Такой же модуль планируют оснастить в топовых моделях Huawei Mate, Nova и во флагманах Honor. По слухам, смартфон получит ценник в районе 570-720 долларов в зависимости от модификации.

Презентация смартфона Huawei P40 Pro должен состоятся в марте 2020 года.