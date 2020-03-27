Huawei P40 Pro+ превзошел Samsung Galaxy S20 Ultra в фотовозможностях

Компания Huawei поделилась первыми фотографиями, сделанными на представленный вчера камерофон Huawei P40 Pro+. На первом изображении можно увидеть фото, сделанные с одного места на модуль со сверхширокоугольной оптикой и модуль телефото с 5-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Также было опубликовано сравнительное фото Huawei P40 Pro+ и Samsung Galaxy S20 Ultra. Судя по снимку, 100-кратный зум Huawei оказался лучше «космического» зума Samsung. При этом Huawei P40 Pro+ не выйдет в России, а в Европе дебютирует только в июне этого года. Что до Huawei P40 и P40 Pro, то их можно будет купить в России уже 10 апреля.