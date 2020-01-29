Huawei P40 будет продаваться дешевле

Стоит понимать, что даже при наличии большого количества пользователей со всего мира и приличной аудитории поклонников бреда Huawei, у компании сейчас довольно серьезная проблема с софтом, которая не позволяет производителю поставить стандартные сервисы и приложения, которые были во всех смартфонах бренда. Более того, флагман Huawei P40, который имеет огромное значение для компании и для ее развития на рынке смартфонов, в ближайшее время должен попасть в продажу по заниженной стоимости, так как производитель понимает, что без приложений Google не будет возможности продавать флагман за те же деньги, что и с ними. Для пользователей, которые не боятся ставить приложения самостоятельно, это совершенно не проблема и они это все решат сами.