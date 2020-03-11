Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro представят в прямом эфире

Huawei является одним из крупнейших производителем смартфонов. Новая серия смартфонов P40 была анонсирована уже давно и компания решила официально представить линейку в онлайн-режиме.

Онлайн-трансляция пройдет в конце марта в режиме прямого эфира в которой представители расскажут о моделях, характеристиках, возможностях и стоимости смартфонов. Предполагается, что смартфон будет поставляться с Android 10 из коробки.

Смартфоны серии P40 будут оснащены улучшенной оптикой, дисплеем, чипсетом Kirin 990 c поддержкой сети 5G. Камера смартфона была улучшена. Компания предлагает Penta-камеру с множеством настроек.