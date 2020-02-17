Huawei P40 отложен из-за коронавируса

Коронавирус, о котором слышали абсолютно все, достаточно сильно ударил по рынку электроники, так как подавляющее большинство компаний, которые производят электронику, находятся именно в Китае. Теперь некоторые бренды просто перестанут выпускать свои новые устройства, так как понимают, что производство этих продуктов затянется. И чтобы у пользователей была возможность купить тот же смартфон в нужном количестве, некоторые крупные компании уже заявили о том, что анонс их новинок будет перенесен. К примеру, так случилось с Huawei P40, который вроде как должен быть показан в самое ближайшее время, но теперь компания планирует перенести анонс именно из-за коронавируса. Будем ждать более детальной информации о происходящем.