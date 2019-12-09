Huawei P40 показали на фото

На просторах интернета появилась информация о новом смартфоне китайской компании Huawei, которая в последнее время довольно активно старается удержаться на лидирующей позиции рынка. Дело в том, что недавно власти США сначала запретили местным компаниям сотрудничать с китайским гигантом, а потом передумали и вроде как разрешили, но ситуация вполне может повториться и ради этого в Huawei приняли решение делать свои флагманы без сервисов Google. Теперь же на просторах интернета появилась информация о том, что компания Huawei скоро покажет новый смартфон Huawei P40, который уже появился на первом изображении. По его боковой панели можно понять, что дисплей будет немного закругленным, а камера имеет прямоугольную форму.