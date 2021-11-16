Huawei P50 Pro на Snapdragon 888 готов к выходу

Сетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон Huawei P50 Pro на топовом процессоре Snapdragon 888 появится в продаже в середине или в конце следующего месяца. При этом аппарат не получит поддержку сотовых сетей пятого поколения, о чем было известно ранее. Хорошие новости заключаются в том, что Huawei Mate 50 будет оснащен поддержкой 5G. Его выход ожидается весной следующего года.

Что до Huawei P50 Pro, то его главной особенностью является основная камера с почти дюймовым 50-Мп датчиком, объективом с апертурой F/1,8 и оптической стабилизацией, монохромным 40-Мп модулем с диафрагмой F/1,6, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и 64-Мп модулем с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.
Комментарии и отзывы Huawei P50 Pro
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