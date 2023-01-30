Huawei P50 Pro подешевел до 650 долларов

Сетевые источники сообщают, что компания Huawei снизила цены на флагманские смартфоны Huawei P50 и Huawei P50 Pro в Китае. Теперь Huawei P50 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти стоит 550 долларов, а вариант с 8/256 ГБ – 630 долларов. Старшая модель в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти теперь обойдется в 665 долларов, а с 8/256 ГБ – 740 долларов.

Напомним, что Huawei P50 Pro оснащается 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с кадровой частотой 120 и разрешением 2700:1228 пикселей, батареей ёмкостью 4360 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, стереодинамиками, защитой от пыли и воды (IP68), основной камерой с почти дюймовым 50-Мп датчиком, объективом с апертурой F/1,8 и оптической стабилизацией, монохромным 40-Мп модулем с диафрагмой F/1,6, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и 64-Мп модулем с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.