Huawei P60 Pro получит уникальную систему камер

Сегодня инсайдеры поделились весьма интересной информацией о грядущем смартфоне Huawei P60 Pro, который должен получить уникальную систему камер. Стоит сразу напомнить, что компания Huawei на протяжении многих лет выпускала буквально лучшие смартфоны в плане качества фотографий. И останавливаться на достигнутом производитель не планирует, так что следующий флагманский смартфон компании получит совершенно новую систему линз, благодаря чему он сможет снимать ещё более качественные снимки даже при очень плохом освещении. Дело в том, что при дневном освещении на текущий момент хорошо снимают даже смартфоны среднего класса, не говоря уже о флагманских смартфонах за тысячу долларов и больше. Соответственно, сейчас идёт борьба за качество снимков в условиях плохого освещения.

И в этом плане компания Huawei должна занять лидирующую позицию, потому что компания использует уникальную систему с необычными линзами, благодаря чему смартфон может снимать ночью в очень высоком качестве. Более того, производитель должен улучшить эффект боке, которые используются при съёмке портретов, а также реализовать множество дополнительных улучшений в плане алгоритмов. На сегодняшний день именно алгоритмы решают то, какой будет фотография в конечном итоге, так что только аппаратным улучшением в этом плане обойтись не выйдет. Будем надеяться, что у производителя получится реализовать все задумки, и новый флагман действительно будет обладать преимуществами на фоне конкурентов.
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