Huawei Pura 70 Ultra оценили в 90 тысяч рублей

Напомним, что Pura 70 Pro оснащается 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2844:1260 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, максимальной яркостью до 2500 нит и защитным стеклом Kunlun второго поколения, платформой Kirin 9000S1, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик на 1/1,3-дюйма, объектив с переменной диафрагмой f/1,4-f/4.0 и OIS), 12,5 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телевик с фокусным расстоянием 92,5 мм), АКБ ёмкостью 5050 мАч, а также поддержкой 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок.