Huawei Pura 70 Ultra оценили в 90 тысяч рублей

Компания Huawei начала принимать российские предзаказы на свои новые флагманские смартфоны, которые были представлены в Китае пару недель назад. Итак, Pura 70 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти предлагается за 70 тысяч рублей, Pura 70 Pro в той же версии оценен в 90 тысяч рублей, а Pura 70 Ultra с 16 ГБ/512 ГБ памяти стоит 130 тысяч рублей. Бонусом за предзаказ станет скидка в 5 тысяч рублей, наушники Huawei FreeBuds Pro 3 и фирменный чехол.

Напомним, что Pura 70 Pro оснащается 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2844:1260 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, максимальной яркостью до 2500 нит и защитным стеклом Kunlun второго поколения, платформой Kirin 9000S1, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик на 1/1,3-дюйма, объектив с переменной диафрагмой f/1,4-f/4.0 и OIS), 12,5 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телевик с фокусным расстоянием 92,5 мм), АКБ ёмкостью 5050 мАч, а также поддержкой 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок.