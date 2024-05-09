Huawei Pura 70 полностью независим от иностранных технологий

Компания Huawei совсем недавно представила серию смартфонов Pura 70 в Китае, предоставив пользователям смартфон, который практически полностью не зависит от иностранных компонентов. Согласно отчёту специалистов из данной области, новые смартфоны компании содержат больше компонентов, произведённых на местных предприятиях, чем любые предыдущие модели компании. Впрочем, стоит учитывать, что серия Pura 70 всё ещё уступает в плане производительности текущим флагманским моделям, особенно в плане производительности процессора. Дело в том, что процессор Kirin 9010 изготовлен с использованием узла SMIC в 7 нм, известного как N+2. Эксперты отмечают, что хотя новый чип работает немного лучше предшественников от Huawei, он всё ещё является процессором, который выпускают по устаревшему технологическому процессу и тягаться с лидерами рынка он не может.

Ожидается, что SMIC перейдёт на технологию в 5 нм к концу текущего года, используя свои существующие технологии и производственные мощности, но к тому моменту конкуренты будут выпускать процессоры уже на 3 нанометрах. Впрочем, это вполне ожидаемо, так как китайская полупроводниковая промышленность в настоящее время отстаёт от TSMC, Samsung, Qualcomm и других компаний, имеющих доступ к машинам экстремальной ультрафиолетовой литографии, производимым голландской компанией ASML. У Huawei доступа к данной аппаратуре нет и ей приходится делать собственные решения. И, судя по данным специалистов, это отлично работает.
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