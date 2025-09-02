Huawei Pura 80 оценили в 80 тысяч рублей

Компания HUAWEI начала принимать российские предзаказы на смартфон Pura 80, который оценен в 70 тысяч рублей за конфигурацию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. До 8 сентября новинку можно будет приобрести со скидкой в 10 тысяч рублей и подарком в виде часов HUAWEI Watch Fit 4.

Напомним, что смартфон оснащается 6,6-дюймовым OLED LTPO-экраном с разрешением 2760:1256 точек, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и частотой ШИМ-затемнения 1440 Гц, восьмиядерной фирменной платформой Kirin 9010S, предустановленной прошивкой EMUI 15.0, основной камерой с модулями на 50 Мп (регулируемая диафрагма f/1.4–4.0 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 12 Мп (перископ с OIS и 5,5-кратным оптическим приближением), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5170 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и беспроводной 50-Вт зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69 и стереодинамиками с поддержкой HUAWEI Histen.
