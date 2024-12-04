Huawei Pura 80 получит устаревший дактилоскоп

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Huawei Pura 80, релиз которого ожидается весной 2025 года. Утверждается, что, как и недавно выпущенные смартфоны серии Huawei Mate 70, аппарат получит боковой сканер отпечатков пальцев. С чем связан такой даунгрейд, не уточняется. Особенно странно это выглядит на фоне все чаще появляющихся ультразвуковых сканеров отпечатков.

Напомним, что пока еще актуальный Huawe Pura 70 характеризуется 6,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2760:1256 точек, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц, ШИМ-регулировкой 1440 Гц, фирменным процессором Kirin 9000S1, селфи-камерой на 13 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (ультраширик) и 12 Мп (перископный модуль с OIS), аккумулятором ёмкостью 4900 мАч, а также поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 66 Вт, 50 Вт и 6,5 Вт соответственно.