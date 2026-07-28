Huawei Pura 90s Pro Max выходит в России за 85 тысяч рублей

Отечественный ритейлер МТС начал принимать предзаказы на смартфоны Huawei Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max, официальный дебют которых состоялся пару недель назад. Pura 90s Pro оценен в 65 и 75 тысяч рублей за конфигурации с 12/256 и 12/512 ГБ памяти, а Pura 90s Pro Max обойдется в 85 и 95 тысяч рублей за те же версии. При этом первые покупатели получат скидку в 10 тысяч рублей и беспроводные наушники Huawei FreeClip 2 S в подарок.

Напомним, что Pura 90s Pro Max оснащается фирменным 5-нанометровым чипсетом Kirin 9030S с тактовой частотой до 3 ГГц, 6,9-дюймовым дисплеем LTPO OLED с разрешением 2880:1308 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (переменная диафрагма от f/1.4 до f/4.0 и OIS), 40 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископический телеобъектив с OIS), селфи-камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно, защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также корпусом с толщиной 8,1 мм и массой 230 г.