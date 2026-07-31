Huawei Pura 90s Pro появился в российской продаже

Отечественные ритейлеры дали старт открытым продажам смартфонов Huawei Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max, которые оценены от 75 и от 95 тысяч рублей соответственно. Первые покупатели могут получить скидку в 10 тысяч рублей.

Напомним, что представленный пару недель назад HUAWEI Pura 90s Pro имеет в своем оснащении 6,6-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2760:1256 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, 5-нанометровую однокристальную систему Kirin 9030S с максимальной частотой 3 ГГц и графикой Maleoon 935F, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Ultra Lighting с регулируемой светосилой f/1.4–f/4.0 и оптической стабилизацией), 12,5 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив), фронтальную камеру разрешением 13 Мп, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69.