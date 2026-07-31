Объявлена дата выхода смартфона Vivo S2

Компания Vivo объявила, что официальная презентация смартфона Vivo S2 состоится 6 августа в Индии. Судя по тизеру, нас ждет горизонтальный овальный блок тыльной камеры с двумя модулями и светодиодной вспышкой. Технические параметры не объявлены, но авторитетные инсайдеры приписывают устройству наличие 6,83-дюймового изогнутого pOLED-экрана с разрешением 1.5K и частотой обновления изображения 120 Гц, 4-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 7360 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2, батареи ёмкостью 7050 мАч, поддержки 44-Вт быстрой проводной зарядки, тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony IMX852) и 2 Мп, а также селфи-камеры разрешением 32 Мп.