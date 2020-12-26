Huawei Qingyun L410 получит SoC Kirin 990

В сети появилось фото упаковки ноутбука Huawei Qingyun L410, который будет построен на фирменной платформе Kirin. Речь идет о 7-нанометровом 8-ядерном чипсете с тактовой частотой до 2,86 ГГц, графике Mali-G76 и поддержке мобильных сетей пятого поколения. Судя по фото, ноутбук также получит 14-дюймовый дисплей с разрешением 2K, 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ энергонезависимой памяти (скорее всего, твердотельный накопитель), предустановленной Deepin OS 20, которую в будущем могут обновить до собственной операционной системы Huawei Harmony OS. Выйдет ли ноутбук за пределы китайского рынка, пока не уточняется.

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