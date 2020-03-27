Huawei Sound X беспроводная колонка разработанная совместно с Deevialet

На презентации компания Huawei представила новую беспроводную колонку с названием Huawei Sound X.

Совместно с Huawei над разработкой умной колонки работала французская компания Deevialet, которая входит в тройку крупнейших мировых производителей аудиотехники.

Внутри устройства прячутся двойной сабвуфер мощностью 60 Вт и восемь полуторадюймовых излучателей мощностью по 8 Вт каждая. Новинка также получила теологию обработки сигналов SAM (Speaker Active Matching) и фирменную симметричную систему динамиков Push-Push.

Для воспроизведения музыки, колонку оснастили Wi-Fi модулем, также есть функция Huawei Share. Это аналог AirPlay от Apple, позволяющая передавать звук в режиме онлайн или локально с Sound X на смартфон Huawei. Колонка появится на продаже в начале лета 2020 года, а по какой цене, пока что неизвестно.