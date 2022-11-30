Huawei Watch Buds дают и наушники, и умные часы

Китайская компания Huawei представила достаточно интересный продукт, который определённой аудитории пользователей должен очень даже понравится. Дело в том, что компания представила миру умные часы Huawei Watch Buds, которые являются гаджетом два в одном — это не только умные часы, но и кейс для наушников TWS-формата. То есть, вы ходите с часами на руке, а при необходимости просто откидываете дисплей и получаете доступ к беспроводным наушникам. Стоит сказать, что это далеко не новая идея, так как на самом деле некоторое время назад некоторые производители выпускали нечто подобное, но у китайского гиганта решение выглядит более привлекательно и корпус устройства более тонкий, что тоже играет важную роль при повседневном использовании.

В целом, это очень интересное решение с точки зрения эргономики, так как у пользователя будет возможность иметь наушники всегда под рукой вместо того, чтобы носить отдельно дополнительный кейс. Но, конечно, есть и неприятные моменты. Например, гаджет явно весит больше обычных умных часов и наушников по отдельности, так что на руке у вас будет внушительный вес, что подойдёт не всем. Кроме того, если вам нужна влагозащита, то здесь её реализовать не получится, так как отсек для наушников открытый и влага туда попадает очень легко. Но, конечно, штука крайне интересная и точно стоит того, чтобы вы присмотрелись к новинке Huawei Watch Buds, так как она выделяется на фоне однотипных умных часов других производителей.
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