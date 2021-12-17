Huawei Watch D измеряет артериальное давление с помощью специального съемного ремешка

Huawei делает большой шаг вперед со своими грядущими часами Huawei Watch D, с функцией измерения артериального давления. Согласно просочившемуся видео с руководством пользователя, устройство будет иметь надувной аксессуар, который находится на внутренней стороне ремешка. Он поддерживает два разных размера ремешков, которые соединяются с часами с помощью штифтов и с ремешком с помощью резиновых кнопок.

Чтобы получить правильное показание, вы должны сидеть в определенном положении, при этом рука для ношения часов касается противоположного плеча, а само устройство не должно касаться груди.

Комментарии и отзывы Huawei Watch D
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