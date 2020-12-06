Huawei Watch GT 2 Pro получили калькулятор

Сетевые источники сообщили о том, что для смарт-часов Huawei Watch GT 2 Pro выпущено очень полезное приложение. Речь идет о калькуляторе. Для его установки нужно подключить девайс к смартфону через приложение Huawei Health, открыв его, выбрать «Устройства», выбрать часы и найти калькулятор в кнопке приложений.

Напомним, что Huawei Watch GT 2 Pro оснащаются корпусом из титанового сплава, керамическим основанием, AMOLED-экраном, защищенным сапфировым стеклом, функцией постоянного отслеживание уровня содержания кислорода в крови (SpO2), а также более чем 100 режимами тренировок.