Huawei Watch GT 3 Pro выйдут в апреле в топовой версии с титановым корпусом

Huawei только что подтвердила, что скоро проведет запуск нового крупного продукта. Mate Xs 2 может стать хедлайнером этого события, однако производитель также намекнул, что к нему присоединятся различные устройства из других частей его экосистемы. Сегодня стало известно что компания готовится представить Huawei Watch GT 3 Pro. Предполагается, что будущие умные часы будут представлены как минимум в двух размерах «мужской и женский» и в двух вариантах материала корпуса, одним из которых может быть титан а другой керамика.