Huawei Watch GT добавила новую серию часов Active и Elegant

Huawei добавила к своему семейству умных часов Watch GT серию Active и Elegant.

Издание Active имеет тот же 46-миллиметровый циферблат, что и часы GT Classic и Sport, а издание Elegant имеет меньший размер 42 мм и керамический безель. Часы GT Active поставляются с 1,39-дюймовым 454x454 AMOLED-сенсорным экраном, а Elegant имеет 1,2-дюймовую 390x390 AMOLED-панель. Часы Huawei Watch GT Active имеют двухнедельную работу от аккумулятора при обычном использовании, включающем активную проверку в течение всего дня и сканирование сердечного ритма, функцию сна работающая ночью а также уведомления, появляющиеся, когда вы получаете их на свой телефон. Версия Elegant, по тому же сценарию, проработает до недели.

Часы Watch GT Elegant будут доступны в версиях Magic Pearl White и Tahitian Magic Black Pearl. Часы GT Active будут стоить 249 евро, а версия Elegant - 229 евро.