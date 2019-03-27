Huawei Watch GT представлены в новом стиле

На текущий момент рынок умных часов очень плохо себя чувствует, ведь покупатели не спешат брать новые устройства. Это не смартфон, который через пару лет устареет, а значит покупатели берут одно устройство и не обновляют его года три-четыре. А ведь для производителя это значит терять деньги. К примеру, вот компания Huawei выпустила свое умное устройство, а уже через некоторое время показала новые версии часов Huawei Watch GT. Это все делается для того, чтобы вы могли выбрать что-то, что вам уже подходит, только в другом дизайне корпуса. Часы Active Edition и Elegant Edition отличаются друг от друга своим дизайном и материалами корпуса, плюс размерами ремешка. Пока что цену на устройство никто не называет, но это явно не бюджетно.