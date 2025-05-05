Huawei, Xiaomi, Vivo и Oppo работают над новой ОС без Google

Компания Huawei относительно недавно разработала собственную платформу HarmonyOS, которая выступает операционной системой во многих устройствах производителя (и речь не только про смартфоны — ОС ставят на умные часы, автомобили и так далее). Теперь, по информации довольно надёжных источников, компании Xiaomi, Oppo, Vivo и OnePlus вместе с Huawei рассматривают возможность создания версии Android, не зависящей от сервисов Google. Данные источники утверждают, что новая операционная система HyperOS 3 может стать первым шагом в этом направлении. Пока неясно, насколько тесно эти бренды будут сотрудничать друг с другом и какое участие в проекте примет Huawei, но это довольно серьёзный альянс — Xiaomi, Vivo и Oppo продают примерно половину от всех смартфонов на планете, демонстрируя постепенный рост от года к году.

Более того, сама Huawei даже отказалась от совместимости своей системы с Android-приложениями. На данный момент неизвестно, последуют ли за ней Xiaomi и другие компании, и будут ли они использовать технологии вроде компилятора Ark или карт Petal, но китайский гигант явно работает в этом направлении. В любом случае, эти четыре компании обеспечили две трети поставок смартфонов в Китае в первом квартале этого года, и несмотря на утрату глобального лидерства Huawei, Xiaomi, Vivo и Oppo по-прежнему входят в пятёрку крупнейших производителей в мире. Если они начнут выпускать смартфоны без сервисов Google, это может существенно изменить рынок.