Huawei Y5 Prime (2018) стоит 100 долларов

2018-05-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei Y5 Prime (2018); [75]
В продажу поступил смартфон Huawei Y5 Prime (2018), который при своих возможностях стоит вполне адекватных денег. Конечно, основной набор характеристик устройства не порадует фанатов флагманов. Здесь установлен простой процессор, простой дисплей и оперативной памяти не так много. Зато вы получаете возможность распознавать лицо пользователя. По словам производителя, это самый доступный смартфон из всех на рынке, что умеют распознавать лица пользователей. При ценнике в 100 долларов этого предостаточно, чтобы потенциальные конкуренты выглядели не столь эффектно. С другой стороны, этот девайс помимо распознавания лиц больше ничем удивить не может. Если вам обязательно нужна эта фишка, то конечно устройство стоит внимания, всем остальным за те же 100 баксов советую присмотреть более мощные варианты.


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