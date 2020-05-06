Huawei Y8s официально представлен

Компания Huawei официально представила свой новый смартфон, который не только выглядит привлекательно, но и обладает целым рядом преимуществ. Например, у гаджета Huawei Y8s имеется на фронтальной стороне сразу две камеры. Не сказать, что данная фронтальная камера будет снимать на очень высоком уровне, ведь гаджет все же не уровня флагмана, а представитель среднего класса. Это, скорее, эксперимент компании по привлечению пользователей к новой фишке. Смартфон с двумя фронтальными камерами явно привлечет внимание аудитории, которая любит общаться по видео или делать фотографии для социальных сетей. Ждем официальный релиз на территории нашей страны, чтобы узнать конечную стоимость. Тогда уже сравним с конкурентами.