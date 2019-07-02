Huawei анонсировал специальную версию флагмана Honor 20 Pro Moschino Edition

Компания Huawei ещё в мае выпустила смартфон Honor 20 Pro, а сейчас производитель анонсировал его специальную версию.

Новинку назвали Honor 20 Pro Moschino Edition. Её создавали в коллаборации с известным итальянским брендом Moschino. Он специализируется на создании модной одежды и аксессуаров. Смартфон получил черную расцветку корпуса и золотую надпись на задней стороне. Ценник и конфигурацию памяти устройства не раскрыли, но судя по всему, это будет 10 или 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ.

Аппарат поступит в продажу в ограниченном количестве в Китае уже завтра. Кстати, это не первый раз, когда китайский производитель сотрудничает с Moschino. В январе этого года компании показали смартфон Honor V20 Moschino Edition. Спецификации Honor 20 Pro Moschino Edition не отличаются от обычной версии. В смартфоне установлен 6.26-дюймовый дисплей с отверстием и фирменный процессор Kirin 980 в паре с технологией GPU Turbo 3.0. У аппарата есть аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой, а также основная камера с четырьмя модулями: основной сенсор Sony IMX586 на 48 Мп (f/1.4), широкоугольный объектив 16 Мп (f/2.2), телевик на 8 Мп (f/2.4) и сенсор глубины на 2 Мп для макросъёмки.