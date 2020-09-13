Компания Huawei анонсировала обновленный MateBook X 2020.

MateBook X - самый портативный ноутбук Huawei. Впервые он был анонсирован в 2017 году. Теперь его обновили. Толщина ноутбука MateBook X 2020 всего 13,6 мм и вес всего 1 кг. Новинка оснащена 13-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем LTPS с разрешением экрана 3000 x 2000 пикселей. Компания Huawei утверждает, что соотношение экрана к корпусу составляет 90%.

MateBook X 2020 поддерживает Wi-Fi 6м. Физические порты включают два порта USB-C и комбинированный разъем для наушников и микрофона 3,5 мм. Новинка работает на процессорах Intel Comet Lake 10-го поколения в паре 16 ГБ памяти. Хранилище представляет собой твердотельный накопитель PCIe NVMe емкостью 512 ГБ. MateBook X 2020 выйдет в двух конфигурации и они будут доступны в октябре. Пока нет информации о наличии и ценах.