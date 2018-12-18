Huawei анонсировала тонкий и легкий портативный компьютер MateBook 13

Анонсирован тонкий и легкий ноутбук Huawei MateBook 13 с 13-дюймовым дисплеем. Новинка весит 1,28 кг, толщина корпуса — 14,9 мм. Разрешение устройства составляет 2160 на 1440 пикселей. Аппарат выполнен на аппаратной платформе Intel Whiskey Lake. Объем оперативной памяти достигает 8 Гбайт. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, 1-Мп веб-камера и дактилоскопический сканер. Стоимость ноутбука составляет от 725 долларов в зависимости от модификации.