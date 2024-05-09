Huawei больше не может покупать чипы Qualcomm и Intel

Согласно информации издания Reuters, правительство США отозвало лицензии Qualcomm и Intel на продажу чипов компании Huawei. Это значит, что компания Huawei больше не сможет официально покупать и использовать чипы от Qualcomm или Intel, что, по словам специалистов, практически заблокирует производителю возможность производства новых ноутбуков. Возможно, есть какие-то способы обхода данной ситуации или запасы уже готовых процессоров, но пока что это всё под большим вопросом. Кроме того, отзыв лицензий, судя по всему, вступает в силу немедленно, что ставит под сомнение возможность релиза недавно анонсированных ноутбуков MateBook X Pro. Ведь если новые процессоры от Intel больше не поступят на склады Huawei, то запускать производство в целом нет смысла — удовлетворить спрос не выйдет.

Интересно, что компании Qualcomm, Intel и Huawei пока что не прокомментировали ситуацию, но в ближайшее время информация точно появится. Это всё же достаточно важное событие в развитии полупроводниковой продукции и электроники. Впрочем, проблемы Huawei начались гораздо раньше — ещё в 2019 году, когда её внесли в список ограничений торговли США. В результате поставщики Huawei должны были получить специальную лицензию, которую, по информации специалистов, было очень сложно получить. В результате компания почти полностью покинула рынок смартфонов, а теперь, вероятно, ситуация повторится уже с сегментом ноутбуков. И это серьёзный вызов для производителя.