Huawei будет выпускать обновления для своих телефонов Android

Существующие телефоны Huawei на базе Android по-прежнему будут поддерживаться обновлениями безопасности и программного обеспечения.

В ответ на сообщение пользователей в Twitter, компания Huawei подтвердила, что истечение срока действия временной генеральной лицензии не повлияет на существующие устройства. Компания продолжит выпускать обновления безопасности и программного обеспечения для устройств Android.

Ранее представили компании Google отказались комментировать вопрос "будет ли компания продолжать рассылать обновления". Скорее всего, обновления программного обеспечения будут выпущены через проект с открытым исходным кодом Android, поскольку Google не может выпускать их напрямую.
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