Huawei дали временную лицензию на 90 дней для работы с американскими компаниями

2019-05-22, Автор - Anna; Продукт - Huawei ; [31]
Администрация Трампа дала Huawei временную лицензию, которая позволит в течение трех месяцев поставлять детали и компоненты от американских фирм. В прошлый четверг компания и 68 ее филиалов были включены в список организаций Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. Компании в списке не имеют права поставлять американские компоненты и детали без лицензии, выданной правительством США. 90-дневная отсрочка позволит Huawei закупать у американских компаний расходные материалы. Google последовал его примеру, пообещав отправлять Android-обновления до 19 августа.

И хотя Huawei уверена в своих силах заменить американское оборудование, программное обеспечение и компоненты, к которым у нее больше не будет доступа через 90 дней, ей все равно придется потратить 11 миллиардов долларов на запчасти, приобретенные в прошлом году у Qualcomm, Intel и Микрон Технологии. Huawei разрабатывает собственные чипы, но для этого использует программное обеспечение американских компаний. Эксперты говорят, что Huawei потребуется еще несколько лет от полной независимости.

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