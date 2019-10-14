Huawei еще долго будет отходить от удара

Президент компании Huawei официально заявил, что ущерб, нанесенный запретами США, получится перекрыть успешными продажами лишь через три года. То есть, на текущий момент благодаря законопроектам по запрету американским компаниям работать с Huawei компания потеряла настолько много прибыли, что нужно будет в течение трех лет активно восстанавливать это все и делать крутые проекты, чтобы оставаться на плаву даже при столь высокой прибыли. Вероятно, если бы в США не выпустили законопроект о запрете работы с китайскими компаниями, Huawei уже в течение года смогла бы перегнать Samsung по количеству проданных смартфонов. Однако теперь об этом говорить уже не получится, так как производитель сражается за свое выживание и не более того.