Huawei готовит флагман со встроенным вентилятором

Сегодня компания Huawei представила новую версию недавно выпущенного смартфона Mate 80 Pro Max с необычной особенностью — встроенным вентилятором, улучшающим систему охлаждения модели. Новинка получила название Mate 80 Pro Max Wind Edition и уже доступна для предзаказа в Китае. Пока Huawei не раскрывает подробностей о модели, что намекает на скорый полноценный анонс. Ожидается, что его могут провести вместе с презентацией серии Huawei Enjoy 90, запланированной на 23 марта. На первый взгляд версия Wind Edition почти не отличается от стандартного Mate 80 Pro Max, однако тизеры показывают более широкое кольцо блока камер с заметными отверстиями для вентиляции — именно там размещена система охлаждения с вентилятором.

Ради этого решения компании пришлось пойти на компромиссы — смартфон лишился одного из модулей камеры. В итоге вместо системы с 4 сенсорами используется обновлённый блок с 3 камерами. В остальном устройство, скорее всего, сохраняет характеристики базовой модели. Речь идет о 6,9-дюймовом AMOLED LTPO дисплее, процессоре Kirin 9030 Pro и аккумуляторе ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт по кабелю и 80 Вт по беспроводной технологии. Смартфон уже можно предзаказать через официальный магазин Vmall в Китае, он предлагается в цветах Polar Night Black и Polar Day Gold, а также в конфигурациях с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ. Цена пока что под вопросом, но доступным он не будет — это точно.