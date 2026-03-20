Huawei готовит флагман со встроенным вентилятором

Ради этого решения компании пришлось пойти на компромиссы — смартфон лишился одного из модулей камеры. В итоге вместо системы с 4 сенсорами используется обновлённый блок с 3 камерами. В остальном устройство, скорее всего, сохраняет характеристики базовой модели. Речь идет о 6,9-дюймовом AMOLED LTPO дисплее, процессоре Kirin 9030 Pro и аккумуляторе ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт по кабелю и 80 Вт по беспроводной технологии. Смартфон уже можно предзаказать через официальный магазин Vmall в Китае, он предлагается в цветах Polar Night Black и Polar Day Gold, а также в конфигурациях с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ. Цена пока что под вопросом, но доступным он не будет — это точно.