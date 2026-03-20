Huawei готовит флагман со встроенным вентилятором

Сегодня компания Huawei представила новую версию недавно выпущенного смартфона Mate 80 Pro Max с необычной особенностью — встроенным вентилятором, улучшающим систему охлаждения модели. Новинка получила название Mate 80 Pro Max Wind Edition и уже доступна для предзаказа в Китае. Пока Huawei не раскрывает подробностей о модели, что намекает на скорый полноценный анонс. Ожидается, что его могут провести вместе с презентацией серии Huawei Enjoy 90, запланированной на 23 марта. На первый взгляд версия Wind Edition почти не отличается от стандартного Mate 80 Pro Max, однако тизеры показывают более широкое кольцо блока камер с заметными отверстиями для вентиляции — именно там размещена система охлаждения с вентилятором.

Ради этого решения компании пришлось пойти на компромиссы — смартфон лишился одного из модулей камеры. В итоге вместо системы с 4 сенсорами используется обновлённый блок с 3 камерами. В остальном устройство, скорее всего, сохраняет характеристики базовой модели. Речь идет о 6,9-дюймовом AMOLED LTPO дисплее, процессоре Kirin 9030 Pro и аккумуляторе ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт по кабелю и 80 Вт по беспроводной технологии. Смартфон уже можно предзаказать через официальный магазин Vmall в Китае, он предлагается в цветах Polar Night Black и Polar Day Gold, а также в конфигурациях с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ. Цена пока что под вопросом, но доступным он не будет — это точно.
Глобальную версию Xiaomi 17 Ultra оценили в 1500 евро …
Компания Xiaomi выпустила на мировой рынок флагманский камерофон Xiaomi 17 Ultra, который обойдется в 150…
Redmi Turbo 5 показали на пресс-рендерах…
Вслед за Redmi Turbo 5 Max компания Xiaomi опубликовала изображения базовой модели Redmi Turbo 5, которая…
iPhone 18 Pro Max получит более ёмкую батарею…
Ранее сообщалось, что Apple сделает iPhone 18 Pro Max толще и тяжелее всех предыдущих моделей, и теперь с…
Vivo V70 FE получит защиту от воды …
Сетевые источники раскрыли подробности о смартфоне Vivo V70 FE, который скоро присоединится к ранее выпущ…
Apple столкнулась с дефицитом чипов для iPhone 18…
В следующем году рынок смартфонов увидит первые 2-нм процессоры Apple — A20 и A20 Pro, которые, как ожида…
Смартфон Infinix SMART 20 засветился в сети …
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Infinix SMART 20, который е…
ASUS отменила смартфон ROG Phone 10 …
Недавно компания ASUS объявила, что больше не будет выпускать смартфоны. Теперь стало известно, что не ув…
iQOO Z11X протестировали в бенчмарке …
В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования среднебюджетного смартфона iQOO Z1…
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
