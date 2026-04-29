Motorola Razr 70 Ultra показали на пресс-фото

Авторитетный информатор Эван Бласс поделился рекламными фотографиями складных смартфонов Motorola Razr 70 и Razr 70 Ultra, которые будут представлены уже 29 апреля. Старшая модель выйдет в расцветках Orient Blue Alcantara и Cocoa Wood, а базовая в Pantone Bright White, Sporting Green, Hematite и Violet Ice.

Motorola Razr 70 Ultra приписывают наличие аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, 50-Мп сдвоенной основной камеры, 50-Мп селфи-камеры, 4-дюймового внешнего экрана и 7-дюймового внутреннего. Motorola Razr 70 оснастят батареей ёмкостью 4800 мАч, 6,9-дюймовым внутренним дисплеем и 3,63-дюймовым внешним.