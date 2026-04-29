Motorola Razr 70 Ultra показали на пресс-фото

Авторитетный информатор Эван Бласс поделился рекламными фотографиями складных смартфонов Motorola Razr 70 и Razr 70 Ultra, которые будут представлены уже 29 апреля. Старшая модель выйдет в расцветках Orient Blue Alcantara и Cocoa Wood, а базовая в Pantone Bright White, Sporting Green, Hematite и Violet Ice.

Motorola Razr 70 Ultra приписывают наличие аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, 50-Мп сдвоенной основной камеры, 50-Мп селфи-камеры, 4-дюймового внешнего экрана и 7-дюймового внутреннего. Motorola Razr 70 оснастят батареей ёмкостью 4800 мАч, 6,9-дюймовым внутренним дисплеем и 3,63-дюймовым внешним.

Официально: Samsung Galaxy F70e 5G готов к выходу…
Компания Samsung объявила, что уже 9 февраля в Индии будет представлен смартфон Galaxy F70e 5G. Производи…
Компактный флагман OPPO Find X9s Pro оценили в 775 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью Find X9s Pro, которая базируется на фла…
Motorola Edge 70 Fusion оценили в 295 долларов …
Компания Motorola объявила цены на версии представленного пару дней назад смартфона Edge 70 Fusion, котор…
Стала известна цена Google Pixel 10a…
Профильное издание WinFuture опубликовало подробности о характеристиках и ценах на смартфон Google Pixel …
iPhone 17e оказалось очень легко ремонтировать…
Ранее в этом месяце компания Apple официально представила новый iPhone 17e с небольшими улучшениями по ср…
Смартфон Unihertz Titan 2 Elite получит 60-Вт зарядку …
Компания Unihertz раскрыла характеристики смартфона Titan 2 Elite, ключевой особенностью которого являе…
HONOR 600 Lite получит яркий экран …
Профильный ресурс WinFuture опубликовал качественное изображение и характеристики смартфона HONOR 600 Lit…
Motorola Razr 70 Ultra показали на рендерах …
Авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовал качественные изображения складного смартфона Motorola Razr 70 U…
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
