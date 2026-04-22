Официально: OnePlus Ace 6 Ultra получит флагманский процессор

Компания OnePlus раскрыла характеристики смартфона OnePlus Ace 6 Ultra, который будет представлен уже 28 апреля в Китае. Итак, производитель подтвердил наличие топовой 3-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц, технологии «Wind Rush Game Core» для достижения стабильных 165 кадров в секунду в популярных играх без снижения качества картинки, системы охлаждения «Glacier Cooling» с испарительной камерой на 6000 мм², фирменного сенсорного чипа Lingxi Touch Control для частоты отклика 4000 Гц и поддержки десятипальцевого ввода с частотой 480 Гц, варианта расцветки Metal Storm с задней панелью из стекла с шелковистой текстурой, версии Ace Awakening с 3D-гравировкой для многослойного эффекта и металлической рамки корпуса.